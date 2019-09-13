с чего всё началось

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). «Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Политика Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.

Шоу-бизнес Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.

Политика США вернут России похищенные документы Николая II Соединённые Штаты передадут России 16 исторических документов, которые были похищены из архивов в начале 1990-х.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Политика В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Политика Артамонов вступил в должность главы Липецкой области "Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.

Политика Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Кино HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.

Политика Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4% Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.

Армия и оружие Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде Кроме нестандартного облика, эксперты заинтересовались тем, окажет ли влияние комбинированная СУ на эффективность применения С-300.

Культура Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+" Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Футбол Погба и Марсьяль не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером» По словам главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, команде в предстоящей встрече не помогут сразу два футболиста стартового состава – полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль.

Политика Вышинский сообщил, что госпитализирован Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал РИА Новости, что был госпитализирован.

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Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Происшествия Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

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Спорт В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

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