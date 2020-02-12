Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Сейчас наблюдается устойчивый рост поступлений в российскую казну — с 3 трлн в 2016 году до 3,9 трлн в 2019 году.

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