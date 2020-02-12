Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОбеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Сейчас наблюдается устойчивый рост поступлений в российскую казну — с 3 трлн в 2016 году до 3,9 трлн в 2019 году.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата (отчет есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Фактывчера в 17:53

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъвчера в 17:48

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новостивчера в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°вчера в 16:30

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Российская газетавчера в 16:01

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВвчера в 16:09

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известиявчера в 16:07
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В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

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Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом

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РБК 06:13
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Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

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Происшествия

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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
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Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
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На российские предприятия поступит российская линейка компьютеров ЭЛИК

Государственная корпорация Ростех представила прототипы новых компьютеров ЭЛИК, которые будут поставляться федеральным службам и компаниям.
МонаВиста 10:37
Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
РИА Новости 04:40
Общество

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
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В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru 10:40
Технологии

Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
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Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
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Политика

Зеленский решил выдать украинские паспорта жителям ДНР и ЛНР

Президент Украины поручил правительству разработать программу по предоставлению украинского гражданства молодежи, проживающей на территории Донецкой и Луганской народных республик.
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
РБК 10:31
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

REGNUM вчера в 13:22
Политика

Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»

"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Газета.Ru 10:19
Футбол

Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
РИА Новости 10:35
Общество

Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики

Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:25
Экономика

Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Регионы истратили разовую поддержку В конце 2018 года из федерального бюджета в бюджеты субъектов были перечислены значительные объемы нецелевой финансовой поддержки, в том числе для опережающей компенсации выпадающих доходов от исключения с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения, объяснили РБК в Минфине.
РБК вчера в 22:00
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

Спорт день за днем 08:47
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Авто

Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 10 февраля в 06:34
Политика

Facebook удалил ряд аккаунтов из России

Facebook удалил три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики об иностранном вмешательстве.
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Впервые в российский прокат выйдет «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта

Фильм британского режиссёра Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1981 года впервые выйдет на экранах российских кинотеатров.
News.ru 04:54
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