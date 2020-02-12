Экономика

Пятый каналПятый каналВ ФНС планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян

Для достижения указанной цели будет проведена цифровизация налогового администрирования и консолидация всех информационных потоков в единую базу данных. В Федеральной налоговой службе (ФНС) планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян.
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с чего всё началось

Белым по черному: вывод доходов из тени принес в бюджет 21,2 млрд рублей

Эксперты уверены, что полностью вывести доходы из тени невозможно, однако ускорить процесс позволит усовершенствование законов.
Известия11 февраля в 15:55

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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата

Аргументы и Факты11 февраля в 17:53

Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

Известия11 февраля в 16:07

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

РИА Новости11 февраля в 16:39

Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей

Телеканал 360°11 февраля в 16:30

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Российская газета11 февраля в 16:01

Выйти из тени: обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд

РЕН ТВ11 февраля в 16:09

Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут

Коммерсантъ11 февраля в 17:48
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Интернет

В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими.
Вести.Ru вчера в 11:44
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Canon представила зеркалку 850D с обновлённым автофокусом и видео 4K

В основе 850D лежит 24-мегапиксельная матрица CMOS формата APS-C с автофокусом Dual Pixel.
3DNews 00:45
Транспорт

Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют

"Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области.
ТАСС 00:57
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Политика

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Известия вчера в 20:35
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru вчера в 01:50
Культура

Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 18:11
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 06:15
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Pravda.Ru 11 февраля в 07:23
Авто

Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30

Южнокорейский автопроизводитель впервые опубликовала цифровые изображения рестайлинговой версии i30.
SpeedMe вчера в 02:45
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Происшествия

Экс-главу Миасса Станислава Третьякова отвезли в Следственный комитет

Адвокат Сергей Колосовский сообщил, что Станислав Третьяков «незаконно удерживается» в СК.
ФедералПресс 01:19
Общество

218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Красная весна 01:29
Общество

Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство

Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Rambler News Service 02:04
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Культура

В Москве открывается выставка работ Анненкова

Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.
ТАСС вчера в 06:13
Транспорт

Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Экономика сегодня вчера в 12:37
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
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