Эксперты уверены, что полностью вывести доходы из тени невозможно, однако ускорить процесс позволит усовершенствование законов.

с чего всё началось

Для достижения указанной цели будет проведена цифровизация налогового администрирования и консолидация всех информационных потоков в единую базу данных. В Федеральной налоговой службе (ФНС) планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян.

В ФНС планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян

Интернет В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими.

Политика Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Общество В России предложили запретить шуметь днем Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.

Общество Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Общество Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Культура В Москве открывается выставка работ Анненкова Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.