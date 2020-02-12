Экономика
Пятый каналВ ФНС планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян
Для достижения указанной цели будет проведена цифровизация налогового администрирования и консолидация всех информационных потоков в единую базу данных. В Федеральной налоговой службе (ФНС) планируют ускорить процесс вывода из тени доходов россиян.
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с чего всё началось
Эксперты уверены, что полностью вывести доходы из тени невозможно, однако ускорить процесс позволит усовершенствование законов.Известия11 февраля в 15:55
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В доходах регионов доля НДФЛ составляет более трети – Счетная палата
Аргументы и Факты11 февраля в 17:53
Вышли из тени. Кампания по легализации доходов принесла в бюджет 21,2 млрд рублей
Телеканал 360°11 февраля в 16:30
Занятость в «тени» остается стабильной, возможности ее сокращения растут
Коммерсантъ11 февраля в 17:48
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Интернет
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Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют
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Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
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Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
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Политика
Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений
Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
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Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
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Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Армия и оружие
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Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Авто
Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30
Южнокорейский автопроизводитель впервые опубликовала цифровые изображения рестайлинговой версии i30.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Происшествия
Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале
В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
Происшествия
Экс-главу Миасса Станислава Третьякова отвезли в Следственный комитет
Адвокат Сергей Колосовский сообщил, что Станислав Третьяков «незаконно удерживается» в СК.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общее число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 218 человек.
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесли в правительство
Законопроект, который предполагает урегулирование вопросов приобретения гражданами прав на гаражи, в том числе устанавливает перечень документов, подтверждающих права на владение, внесён в правительство, сообщили в пресс-службе Росреестра.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Культура
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Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.
Транспорт
Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.