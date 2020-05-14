Экономика

РБКРБКФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет14 мая в 07:12

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Российская газета14 мая в 06:01

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов

Агентство Москва14 мая в 05:00

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
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В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом

По данным регионального минздрава, на сегодня в Омской области COVID-19 подтвердился еще у 40 человек.
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

В КНДР на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб

В Пхеньяне на месте строительства больницы нашли 50 неразорвавшихся бомб времён Корейской войны 1950 — 1953 гг. Об этом сообщила северокорейская газета "Нодон синмун".
RT на русском 02:54
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

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Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Политика

США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса.
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Политика

Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве

ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
РЕН ТВ 14 мая в 20:18
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Происшествия

В Индии 24 человека погибли в результате ДТП с двумя грузовиками

В Индии в результате столкновения двух грузовиков погибли 24 рабочих-мигранта, еще десятки людей пострадали.
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В Италии с 3 июня откроют границы страны

Власти Италии намерены с 3 июня разрешить въезд в страну для иностранцев, а также выезд своих граждан за её пределы.
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Камера OnePlus 8 Pro «видит» сквозь одежду

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WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов

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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Путин отчитал чиновников за высчитывание минут при доплатах медикам

Путин отчитал чиновников за высчитывание минут при доплатах медикам. Об этом сообщает издание "Федерал пресс".
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