Экономика
Business (Одинцово)В ФНС рассказали, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплат зарплат работникам. Руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что причиной отказала становится неправильно заполненное заявление.
Читать в источнике
Оценить274
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
Агентство Москвавчера в 05:00
ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ru13 мая в 06:55
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
Piter.tv 09:42
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
РБК 14:44
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж
Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Футбол
Андрей Топчу: «Набрал семь кило за сборы с Яковенко. Вот такая была фармподдержка»
Матч ТВ 13:31
Политика
Шойгу доложил Путину о строительстве 16 медцентров
ТВ Центр 07:24
Политика
Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков
Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.
Взгляд.ру 14:23
Политика
Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
Здоровье
96 зараженных коронавирусом выявили на Кубани за сутки
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в среду, 13 мая о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 13 мая в 07:28
Общество
В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки.
Москва 24 13:06
Общество
Андрей Ермак надеется открыть калининградские музеи и библиотеки 1 июня
Виталий Невар / Новый Калининград Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак надеется, что региональные музеи и библиотеки откроются для посетителей 1 июня.
Новый Калининград.Ru 12:58
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Космос
Россия разработает новую программу по исследованию Венеры
Россия разработает новую программу изучения Венеры, в ходе которой к планете отправят минимум три научных аппарата.
Будущее России. Национальные проекты 04:35
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Армия и оружие
Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны
Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Политика
Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 13:50
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Экономика
Акционеры «Россетей» прекратили полномочия главы ФСК Андрея Мурова
Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
Происшествия
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
News.ru 13:15
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Общество
Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге
ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс 12:05
Футбол
Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52