Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплат зарплат работникам. Руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что причиной отказала становится неправильно заполненное заявление.

В ФНС рассказали, кому отказали в субсидии на зарплаты

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