Экономика

Business (Одинцово)Business (Одинцово)В ФНС рассказали, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплат зарплат работникам. Руководитель ФНС Даниил Егоров объяснил, что причиной отказала становится неправильно заполненное заявление.
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Глава ФНС рассказал, как ускорить получение субсидии на зарплаты

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Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

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Общество

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Piter.tv 09:42
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Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
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РБК 14:50
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Андрей Топчу: «Набрал семь кило за сборы с Яковенко. Вот такая была фармподдержка»

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Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.
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Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
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Политика

Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
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Здоровье

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Общество

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки.
Москва 24 13:06
Общество

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Виталий Невар / Новый Калининград Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак надеется, что региональные музеи и библиотеки откроются для посетителей 1 июня.
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Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Россия разработает новую программу по исследованию Венеры

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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
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Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
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В российских школах задумали отменить общие перемены

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Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

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Политика

Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться до конца текущего года, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
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Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
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Экономика

Акционеры «Россетей» прекратили полномочия главы ФСК Андрея Мурова

Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
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Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов

Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

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Интерфакс 12:05
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Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
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