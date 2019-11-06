Экономика

Газета.RuГазета.RuФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business. В частности, речь идет о методологии раздела "уплата налогов", в которую в последние годы внесены изменения.
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Doing Business не различает цифры

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