Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.

В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы

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Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.