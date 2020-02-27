Финансы

REGNUMREGNUMВ ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы

Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
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В ФНС считают необходимым снижение страховых взносов до 20-22%

ТАСС07:00

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РБК06:55

В ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы

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В ФНС оценили возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ

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