Финансы
REGNUMВ ФНС заявили о необходимости существенно снизить страховые взносы
Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%.
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Определены курирующие вице-премьеры по реализации национальных проектов, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
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У ростовского ветерана приставы изъяли два телевизора
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Армия и оружие
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Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Экономика
Минприроды предлагает бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Как пишет РБК со ссылкой на концепцию, ведомство предлагает обязать бизнес оплачивать на 100% расходы по утилизации упаковки и товаров с целью, чтобы образованные из них отходы не попадали на свалки.
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В Барселоне начался пятый день зимних тестов
В Барселоне начался пятый день зимних тестов 2020 года.
Экономика
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Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
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В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков
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Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
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Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным
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