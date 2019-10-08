Экономика
RT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.Телеканал 360°05:10
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
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Интерфакс 01:30
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RT на русском 06:06
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Газета Кемерова вчера в 22:34
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Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 08:47
Хоккей
«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»
Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Общество
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РИА Новости вчера в 10:56
Политика
В ООН обеспокоены невыдачей США виз делегатам из РФ
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российской делегации для участия в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи.
Известия вчера в 18:22
Музыка
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Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
РИА Новости 09:19
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
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Ugpressa.ru 02:59
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Спорт
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«Черноморнефтегаз» планирует за 10 лет удвоить объем добычи газа
ИА Крыминформ 07:26
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Сегодня министр финансов Антон Силуанов выступил в ходе заседания фракции КПРФ, где один из депутатов высказался в поддержку идеи провести амнистию потребительского кредитования в России.
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Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
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Финансы
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«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Авто
Aston Martin впервые показал родстер Vantage
Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии Vantage в кузове родстер.
Motor вчера в 04:27
Армия и оружие
В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
Комсомольская правда 03:22