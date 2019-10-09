Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

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ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ru09 октября в 08:13

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

ФНС России планирует ввести новую методику борьбы с «серыми» зарплатами

Ореанда-Новостивчера в 16:05

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Ранее жители города собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу 9-летней девочки, которая пропала 9 октября по дороге в школу.
Накануне.Ru вчера в 20:55
Гаджеты

Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран

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iXBT.com вчера в 22:57
Армия и оружие

Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

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РИА Новости вчера в 15:00
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Газета.Ru вчера в 21:41
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Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году

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Политика

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«Безголовую» подлодку построили в Китае

Журналисты рассказали о "безголовой" китайской субмарине, которую спустили на воду осенью 2018 года.
Народные новости вчера в 22:18
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РИА Новости вчера в 16:16
Политика

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Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
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Lenta.ru вчера в 21:28
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru вчера в 21:05
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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru вчера в 03:55
Армия и оружие

Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

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Российская газета вчера в 05:36
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Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ

Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor 09 октября в 11:51
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Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi

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Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
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Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
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Происшествия

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
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Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов

Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
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В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
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РИА Новости вчера в 02:46
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