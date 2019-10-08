В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

с чего всё началось

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Политика Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.

Происшествия Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.

Политика Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Общество Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.

Энергетика Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть «Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Происшествия Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.

Политика Директором ФСИН стал Александр Калашников Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.