Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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Светлана Бондарчук
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
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