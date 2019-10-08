Экономика
RT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Политика
Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе
Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
Общество
Госдума уточнила возраст получения негосударственных пенсий
Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Общество
Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива
Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Игры
Анонсирована Isles of Adalar, игра, вдохновлённая серией The Elder Scrolls
Секрет успеха серии The Elder Scrolls пытается разгадать и воспроизвести независимая студия Peakway Software.
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Политика
Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Армия и оружие
Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»
Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Футбол
Дембеле может получить дисквалификацию за критику в адрес арбитра
Два игрока «Барселоны» были удалены во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) — Усман Дембеле и Рональд Араухо.
Здоровье
В Волгограде представили передовой опыт профилактики ВИЧ
Окружное совещание по профилактике СПИДа прошло в Волгограде.