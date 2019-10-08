Экономика
RT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
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В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°05:10
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Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
МИР 24 06 октября в 23:16
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Кремле не видят необходимости участия США в «нормандском формате»
Кремль снова подтвердил свою позицию по поводу американского участия в переговорах по Донбассу в рамках «нормандского формата».
Евразия Daily 07:29
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Культура
Создатели «Южного парка» принесли «официальные извинения» Китаю
Создатели американского мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной форме «извинились» перед властями Китайской Народной Республики (КНР) после решения китайского правительства об изъятии из локального сегмента интернета всех эпизодов мультфильма из-за серии с критикой властей КНР.
NewInform 09:50
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области
В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.
Вести.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08:24
Футбол
Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком»
Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:00
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Армия и оружие
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество
Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива
Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи
Большинство комментаторов сошлись на том, что Чехова действительно поправилась, но от этого не стала менее шикарной.
Телепрограмма 06 октября в 16:20
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Газета Metro 09:07
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Здоровье
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
Японские ученые из Унивеситета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.
РИА Новости 09:49
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25