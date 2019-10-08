Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.
Читать в источнике
Комментировать425
Светлана Бондарчук
В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами.
— Светлана Бондарчук, российская модельРИА Новости 05:04
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°05:10

Подробнее о событии

Крупные российские компании поймали на «серых» зарплатах

Lenta.ru09:00

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК05:01

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°05:10

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости05:04

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

RT на русском08:03

ФНС рассказала о способах легализации «серых» доходов

Российская газета05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Политика

Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге

МИР 24 06 октября в 23:16
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Политика

В Кремле не видят необходимости участия США в «нормандском формате»

Кремль снова подтвердил свою позицию по поводу американского участия в переговорах по Донбассу в рамках «нормандского формата».
Евразия Daily 07:29
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Культура

Создатели «Южного парка» принесли «официальные извинения» Китаю

Создатели американского мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной форме «извинились» перед властями Китайской Народной Республики (КНР) после решения китайского правительства об изъятии из локального сегмента интернета всех эпизодов мультфильма из-за серии с критикой властей КНР.
NewInform 09:50
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области

В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.
Вести.Ru 09:13
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08:24
Футбол

Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:00
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи

Большинство комментаторов сошлись на том, что Чехова действительно поправилась, но от этого не стала менее шикарной.
Телепрограмма 06 октября в 16:20
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России

Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Кино

Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»

Газета Metro 09:07
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Здоровье

Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака

Японские ученые из Унивеситета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.
РИА Новости 09:49
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное