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РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
.
ТК Звезда01:32
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РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

РИА Новости23:43
Российская газета

В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Российская газета01:51
Lenta.ru

В Германии угрозы США из-за «Северного потока-2» назвали «верхом наглости»

Lenta.ru01:49
Взгляд.ру

Мэр Засница счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:20
Газета.Ru

В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США

Газета.Ru02:17
Известия

В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия22:40
ИноСМИ

Süddeutsche Zeitung (Германия): два порта против США (Süddeutsche Zeitung)

ИноСМИ17:40

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
РИА Новости03:00
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Врач назвал основной диагноз Навального

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
РИА Новости06:09
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Установлен новый рекорд скорости интернета

Стоит отметить, что пиковая скорость, доступная пользователям Японии, достигает 10 Гбит / с. А максимальная скорость американского соединения, разработанного Сетью энергетических наук США, составляет 400 Гбит / с. Ранее сообщалось, что новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов.
ToDay News Ufa06:39
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
Военное деловчера в 08:04
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