В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
Смотрите также
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Врач назвал основной диагноз Навального
Песков: в Кремле не получали обращений о лечении Навального за рубежом
Новый минивэн Kia Carnival появится в России в 2021 году
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в стране в ближайшие дни
Турция решила превратить в мечеть церковь Христа Спасителя
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Немков оказался легче Бейдера перед боем за титул Bellator
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
NASA предупредило о расширяющейся гигантской аномалии над Землей
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Новый клип BTS набрал 36 млн просмотров за несколько часов
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Тест на потерю обоняния позволяет отличить коронавирус от гриппа
В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани
Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США
Врач назвал основной диагноз Навального
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Турция решила превратить в мечеть церковь Христа Спасителя
Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
.
Подробнее о событии