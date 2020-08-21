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РИА Новости
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
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ТК Звезда01:32
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Газета.Ru

В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США

Газета.Ru02:17
ИноСМИ

Süddeutsche Zeitung (Германия): два порта против США (Süddeutsche Zeitung)

ИноСМИ17:40
Lenta.ru

В Германии угрозы США из-за «Северного потока-2» назвали «верхом наглости»

Lenta.ru01:49
Взгляд.ру

Мэр Засница счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:20
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

РИА Новости23:43
Известия

В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия22:40
Российская газета

В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Российская газета01:51

Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»

Напомним, что разработка челябинского предприятия боевой модуль «Охотник» впервые был представлен на форуме «Армия-2018», после чего он получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин.
ТК Звезда03:30

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Газета.Ru02:49
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Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Отдав предпочтение блоку защитных валют - иене, франку и доллару, банк сделал акцент именно на американской валюте Morgan Stanley заявил во вторник, что японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными валютами, но инвестиционный банк выбрал доллар США в качестве лучшей валюты-убежища на оставшуюся часть турбулентного 2020 года.
Profinance.ru19 августа в 04:36
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