Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
.
ТК Звезда01:32
Подробнее о событии
Газета.Ru

В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США

Газета.Ru02:17
Российская газета

В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Российская газета01:51
ИноСМИ

Süddeutsche Zeitung (Германия): два порта против США (Süddeutsche Zeitung)

ИноСМИ17:40
Взгляд.ру

Мэр Засница счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:20
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

РИА Новости23:43
Известия

В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия22:40
Lenta.ru

В Германии угрозы США из-за «Северного потока-2» назвали «верхом наглости»

Lenta.ru01:49

Эксперт назвал основной недостаток телефонов с двумя SIM-картами

«Устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок», — отмечает Симонов.
Evo-rus.com03:02
19

Зачем Польша разжигает минский майдан? Ветеран спецназа дал неожиданное объяснение

Разжигание майдана осуществляется главным образом через "Центральную группу психологических действий" - особое подразделение спецслужб, которое целенаправленно занимается пропагандой и информационно-психологической обработкой населения.
Царьград06:02

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
1K

Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41