В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
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Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
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