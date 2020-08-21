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РИА Новости
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В источнике
С чего всё началось
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать и выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода, передает Sueddeutsche Zeitung
.
ТК Звезда01:32
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Мэр Засниц счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:20
Российская газета

В Германии назвали верхом наглости угрозы США в адрес «Северного потока-2»

Российская газета01:51
Lenta.ru

В Германии угрозы США из-за «Северного потока-2» назвали «верхом наглости»

Lenta.ru01:49
Газета.Ru

В ФРГ сочли верхом наглости связанные с «Северным потоком – 2» угрозы США

Газета.Ru02:17
РИА Новости

В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

РИА Новости23:43
Известия

В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известия22:40
ИноСМИ

Süddeutsche Zeitung (Германия): два порта против США (Süddeutsche Zeitung)

ИноСМИ17:40

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана
Телеканал 360°вчера в 20:33
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США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрение19 августа в 04:28
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомостивчера в 10:14
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США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Газета.Ru02:49
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК19 августа в 06:31
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Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
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СК возбудил дело в отношении сотрудников мэрии Саратова

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации города Саратова и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Известиявчера в 11:00
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