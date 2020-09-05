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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бизнес Германии оценил последствия отказа от «Северного потока-2»

Бизнес-ассоциации ФРГ оценили возможные потери отказа от проекта «Северный поток-2» из-за инцидента с российским политиком Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
РБК03:02
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ФАН

В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

ФАН07:03
РБК

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

РБК03:02
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известия01:33
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАСС02:38
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ru01:41
RT на русском

В Госдуме оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русском03:55
РИА Новости

В Германии оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спорт06:52
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовойвчера в 04:49
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъ19:51
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