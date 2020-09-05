Бизнес Германии оценил последствия отказа от «Северного потока-2»
Смотрите также
В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Собянин открыл Северный речной вокзал
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества в деле Навального
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии
Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
Бизнес-ассоциации ФРГ оценили возможные потери отказа от проекта «Северный поток-2» из-за инцидента с российским политиком Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии