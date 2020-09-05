В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
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Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»
Московский Комсомолец00:56