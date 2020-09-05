Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
RT на русском02:27
Подробнее о событии
РБК

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

РБК03:02
Московский Комсомолец

Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец00:56
RT на русском

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

RT на русском02:27
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известия01:33
ФАН

Немецкий экономист оценил потери бизнеса при отказе от СП-2

ФАН00:59
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАСС02:38
РИА Новости

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки
Коммерсантъ19:43

Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки

Главный врач Московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил достаточно распространенные привычки, считающиеся вредными, которые в некоторых случаях могут принести пользу для здоровья.
Российская газета01:26
38

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
200

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
96

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
400