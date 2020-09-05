В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
Келер не исключил, что также это приведёт к росту цен на газ в ЕС в связи с сокращением поставок. Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
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Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»
Московский Комсомолец00:56