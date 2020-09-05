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RT на русском
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

Келер не исключил, что также это приведёт к росту цен на газ в ЕС в связи с сокращением поставок. Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
RT на русском02:27
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РБК

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока — 2»

РБК03:02
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАСС02:38
Московский Комсомолец

Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец00:56
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известия01:33
ФАН

Немецкий экономист оценил потери бизнеса при отказе от СП-2

ФАН00:59
RT на русском

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

RT на русском02:27
РИА Новости

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
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Украинская община Крыма убедила Зеленского, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины Владимира Зеленского журнал «Крим сьогодні» на украинском языке, чтобы доказать, что украинский язык в Крыму сохраняется и не угнетается.
Общественная служба новостей02:30
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ruвчера в 11:37
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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