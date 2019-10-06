Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Происшествия На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Политика МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Армия и оружие В ДНР украинские силовики обстреляли детский сад и жилые дома На окраине Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены детский сад, четыре жилых дома и хозяйственные постройки.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.

Наука Ученые обнаружили поглощающую метан бактерию Австрийские ученые в ходе исследования обнаружили особую бактерию, способную поглощать метан.

Армия и оружие Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.

Происшествия В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест» В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Волейбол Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков.

Музыка Впервые за 15 лет на «Евровидении» исполнят песню на русском языке Впервые за последние 15 лет на международном песенном конкурсе «Евровидение» в прямом эфире прозвучит песня на русском языке.

Шоу-бизнес Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.