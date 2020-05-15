Общество

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Регулятор ФРГ отказался освободить «СП-2» от правил Газовой директивы ЕС

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Регулятор ФРГ не освободил газопровод «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы

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Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

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Магнитогорский «Металлург» обязан выплатить 30 млн рублей «Лангнау» за переход финского нападающего Харри Песонена.
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Врач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом

Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса.
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Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ

Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
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Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
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Скончалась актриса Алла Мещерякова

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