Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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