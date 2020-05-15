Общество

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

В Госдуме оценили решение ФРГ по «Северному потоку-2»

Российская газета08:00

Глава комитета Бундестага раскритиковал решение регулятора ФРГ по «Северному потоку - 2»

ТАСС07:38

«Северному потоку — 2» отказали в освобождении от правил Газовой директивы ЕС

Life.ru03:14

В Госдуме отреагировали на решение Германии по «Северному потоку – 2»

Rambler News Service08:05

Nord Stream 2 AG оценила решение регулятора Германии по газопроводу

RT на русском05:43

Германия отказалась освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Деловое.ТВ04:50

«Северный поток — 2» не получит иммунитет к газовой директиве ЕС

РИА Новости06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Наука

Ученые обнаружили в трехмерных моделях раковых клеток поведение ДНК

Goroday.ru 04:08
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
20
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
63
Наука

Ученые выяснили, как млекопитающие могут учиться на чужих ошибках

Ученые из Португалии и США смогли открыть цепочку нейронов, которая помогает млекопитающим учиться на негативном опыте сородичей.
Goroday.ru вчера в 04:28
5
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
299
Общество

«Ведомости»: Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.
ТАСС 08:04
41
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
630
Музыка

Группа BTS проведёт онлайн-концерт Bang Bang Con the Live

Южнокорейская группа BTS даст концерт в режиме онлайн. Выступление получило название Bang Bang Con the Live.
News.ru 06:52
7
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
118
Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
1
Общество

Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
1,8K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Космос

Китай завершит создание системы BeiDou в следующем месяце

По словам представителя BDS, Китай планирует завершить строительство своей навигационной спутниковой системы (BDS) BeiDou, запустив в июне свой последний спутник.
AstroNews.ru 05:44
Армия и оружие

Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными

Последний самолет ВКС России с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
РИА Новости 06:45
40
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
23
Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Питерские заметки 07:05
111
Происшествия

На Украине жертве конфликта с радикалом объявили о подозрении

Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Армия и оружие

Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов

Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
84
Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
643
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 02:50
4
Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
235
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
533
Здоровье

Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой

При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
Вечерняя Москва 00:58
11
Технологии

Visa подала патентную заявку на криптовалюту

Платежная система Visa создает цифровую валюту на базе блокчейна.
Долг.рф 07:56
1
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
3
Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
84
Авто

В России стартовали продажи новой «Газели»

В России стартовали продажи новой модели «Газель NN City».
Южный автомобиль вчера в 06:24
97
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное