Общество

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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с чего всё началось

Регулятор ФРГ к 24 мая решит, должен ли «Северный поток - 2» отвечать Газовой директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ уже в текущем месяце вынесет окончательное решение о том, распространяются ли правила обновленной Газовой директивы ЕС на "Северный поток - 2". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель пресс-службы регулятора.
ТАСС12 мая в 03:57

Подробнее о событии

Регулятор ФРГ отказал в освобождении «Северного потока - 2» от правил Газовой директивы ЕС

ТАСС03:47

Регулятор ФРГ отказался освободить «СП-2» от правил Газовой директивы ЕС

REGNUM03:39

Регулятор ФРГ не освободил газопровод «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы

Политическая Экспертиза03:23

Регулятор ФРГ отказался освободить «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы ЕС

Народные новости03:28

Регулятор ФРГ не стал освобождать «Северный поток — 2» от директивы ЕС

News.ru03:28

Германия отказала «Северному потоку-2» в исключении из Газовой директивы

Вестник Кавказа03:30

«Северному потоку — 2» отказали в освобождении от правил Газовой директивы ЕС

Life.ru03:14
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Футбол

«Локомотив» объявил о назначении Николича главным тренером

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о назначении Марко Николича главным тренером команды.
ProstoProSport вчера в 09:46
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Общество

Опубликованы свежие данные по числу заболевших Covid-19 в России

Всего выздоровели – 58226 человек (+4696 за сутки). Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек.
Столица на Онего 03:48
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,6K
Общество

ЕГЭ в России перенесли на более поздний срок

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства учеников будет перенесен на более поздний срок.
МонаВиста 13 мая в 08:26
1,2K
Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
2,5K
Спорт

Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта

Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 12:25
2
Происшествия

Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Кузбассе

В городе Осинники Кемеровской области в ночь на 15 мая произошел пожар, жертвами которого стали четыре человека: две женщины 38 и 35 лет и две девочки 5 и 13 лет.
Свободная Пресса 03:10
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
2
Общество

Начальники двух управлений Генпрокуратуры ушли в отставку

Уволились два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.
Дождь 01:28
8
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
8
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
1,3K
Политика

Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
716
Футбол

Фабрегас: «Я человек „Арсенала“, несмотря на игру в „Челси“»

Никогда не подумал, что у меня будут смешанные отношения между "Арсеналом" и "Челси". Я встретил много людей, выигрывал трофеи.
Soccer.ru 01:55
Технологии

Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата

14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.
BitCryptoNews 03:45
Общество

В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 13 мая в 04:05
Общество

В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
3
Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
24
Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
33
Происшествия

Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 00:34
51
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
73
Общество

В сети обнаружили десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей

В интернете на фоне новостей о выплат пособий семьям с детьми начали появляться десятки мошеннических сайтов на данную тематику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Rambler News Service вчера в 05:12
291
Общество

Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:06
631
Общество

У главы ЕАО Ростислава Гольдштейна коронавируса не обнаружено

Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн подтвердил, что у него не обнаружено коронавирусной инфекции.
РИА Биробиджан 03:02
Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
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