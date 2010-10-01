Федеральное сетевое агентство ФРГ уже в текущем месяце вынесет окончательное решение о том, распространяются ли правила обновленной Газовой директивы ЕС на "Северный поток - 2". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель пресс-службы регулятора.

с чего всё началось

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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