Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Политика Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 1K

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