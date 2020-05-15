Общество
RT на русскомВ ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Общество
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов во время виртуального шествия "Бессмертный полк" - ведомство.
ТАСС 09:59
Общество
Петр Чернышов рассказал, что у Заворотнюк началась ремиссия
RuNews24.ru 06:54
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
ТАСС Наука вчера в 11:24
Здоровье
Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии.
RT на русском 09:37
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
Роскачество обнаружило пельмени с кишечной палочкой и сальмонеллой
Выяснилось, что во всех образцах содержалась кишечная палочка, а в пельменях одной из торговых марок обнаружились еще и палочки сальмонеллы.
Вести.Ru 07:10
Кино
Историю киновселенной Marvel показали за две минуты
В сети появился двухминутный фильм, изображающий всю историю киновселенной Marvel, начиная с 2008 года.
Piter.tv 07:58
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Фигурное катание
Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России
В состав женской одиночной команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру в прошлом году, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Lenta.ru 08:18
Шоу-бизнес
Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова
39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» начала финальные испытания
После тестов АПЛ передадут ВМФ России. Атомная подлодка "Князь Владимир" начала финальные испытания.
Piter.tv 13 мая в 03:01
Общество
Мюнхен вновь отказывается от Windows в пользу Linux
Несколько лет назад власти Мюнхена уже переходили на использование Linux, но позднее вернули на ПК чиновников Windows.
3DNews 09:17
Политика
Госдума разрешила проводить голосование на выборах дистанционно
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о возможности в условиях пандемии голосовать на выборах и референдумах дистанционно, в том числе по почте.
vtomske.ru 13 мая в 09:44
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Политика
Путин провёл совещание с членами Совбеза
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
RT на русском 09:58
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье
Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае
В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
Business Class (Пермь) 04:47
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Маша Малиновская сделала пластическую операцию
Недавно телеведущая сообщала, что планирует отправиться к пластическому хирургу Айзы Анохиной.
Paparazzi.ru 08:18
Футбол
Названа дата финального матча Кубка России
Стала известна дата финальной игры Кубка России. Об этом стало известно на заседании исполкома РФС. Турнир будет возобновлен 21 июня.
ProstoProSport 07:26
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Часть проекта «Яндекса» «Помощь рядом» по развозу тестов на коронавирус на дом закрывается, компания сосредоточит усилия на организации поездок врачей и социальных работников.
РБК 08:57
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59