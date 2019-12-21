Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ФРГ отвергли санкции США против «Северного потока-2»

В заявлении Деммер говорится, что правительство ФРГ "отвергает подобные экстерриториальные санкции". По ее словам, эти меры направлены против немецких и европейских компаний. Они представляют собой вмешательство в "наши внутренние дела".
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с чего всё началось
«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — опубликовала сообщение
 заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
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