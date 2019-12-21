с чего всё началось

В заявлении Деммер говорится, что правительство ФРГ "отвергает подобные экстерриториальные санкции". По ее словам, эти меры направлены против немецких и европейских компаний. Они представляют собой вмешательство в "наши внутренние дела".

В ФРГ отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США Апелляционный суд Неаполя решил экстрадировать арестованного в Италии по запросу американской стороны директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США.

Культура Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.

Общество Новые улицы могут появиться в районе Рижского грузового двора Ранее в пятницу стало известно, что победителем открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора стало японское бюро Nikken Sekkei (Япония).

Политика Олег Иванов примет участие в выборах главы Абакана Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово удовлетворил жалобу Олега Иванова на решение территоритальной избирательной комиссии Абакана об отказе в регистрации для участия в выборах главы Абакана.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Авто Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.

Космос Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.