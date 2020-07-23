Политика
Газета.RuВ ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch. По его словам, Германия еще не получила официальную ноту от Вашингтона.
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с чего всё началось
Ужесточение американских санкций против "Северного потока — 2" нарушает международное право, заявил в интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронут ограничительные меры.РИА Новости01:49
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Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Технологии
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Интернет
Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео
Один из основателей Apple Стив Возняк обвинил YouTube в том, что компания позволяла мошенникам использовать его образ для афер с раздачей биткоинов, сообщает Bloomberg со ссылкой на его иск против компании.
РБК 03:32
Здоровье
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Футбол
«Наполи» объявит о трансфере форварда «Лилля» Осимена в пятницу
О переходе нападающего «Лилля» Виктора Осимена в «Наполи» объявят в пятницу, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.
Спорт-Экспресс 04:38
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Политика
США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении
Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
REGNUM вчера в 17:54
Общество
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может.
РИА Новости 03:13
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Авто
Россиянам покроют 60% расходов при переводе машин на газ
Знамя труда (Альметьевск) 03:53
Общество
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 21 июля в 12:30
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 13:58
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Здоровье
В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России 21 июля в 13:48