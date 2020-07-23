Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch. По его словам, Германия еще не получила официальную ноту от Вашингтона.

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

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