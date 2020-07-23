Политика

Газета.RuГазета.RuВ ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch. По его словам, Германия еще не получила официальную ноту от Вашингтона.
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Санкции США против «Северного потока-2» назвали нарушением международного права

Lenta.ru03:03

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости01:49

В Германии осудили ужесточение санкций США против «Северного потока — 2»

News.ru02:30

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Газета.Ru02:11

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока—2»

Московский Комсомолец01:55

«Европа не должна позволять вмешательство»: в Германии возмутились из-за санкций США против «Северного потока — 2»

Телеканал 360°02:34

Немецкий бургомистр ответил на угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2»

RT на русском00:05
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news вчера в 09:11
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Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
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Общество

Министр просвещения рассказал, чего ждет от преемника Исаака Калины

В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин принял отставку Исаака Калины с этого поста и назначил господина Молоткова.
Коммерсантъ 02:45
Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия 01:42
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Происшествия

В Екатеринбурге полиция пришла к политологу Федору Крашенинникову

Осенью прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти.
Эхо Москвы 03:03
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
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Политика

Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

SNG.Today 02:30
Происшествия

В Курганской области 7 человек скончались от коронавируса

По данным на 23 июля текущего года, в Курганской области предварительно подтверждено 7 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 03:10
Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия вчера в 06:27
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Хоккей

Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

CT news вчера в 04:22
Политика

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них.
REGNUM 01:03
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Происшествия

В Карелии от COVID-19 скончался ещё один пациент

Петрозаводск, 23 июля 2020, 09:47 — REGNUM В Республике Карелия умер 13-й пациент, у которого был при жизни получен положительный результат на COVID-19.
REGNUM 02:47
Политика

В Норильске назначили исполняющего обязанности главы города

«Исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель главы города Норильска по общим вопросам», — заявили в мэрии.
RT на русском 02:10
Гаджеты

Google ужесточит системные требования к смартфонам на Android

Американская корпорация Google предупредила об ужесточении требований к смартфонам, которые работают на операционной системе Android.
ПРАЙМ 02:04
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Армия и оружие

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
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Политика

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиста вчера в 01:11
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Общество

В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
РБК 02:40
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Политика

В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:52
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Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Путешествия

Жительница Сочи рассказала о наплыве туристов из-за пандемии

Очереди из людей встречаются почти на каждом шагу, о чем рассказала местная жительница Татьяна Кольцова.
Экономика сегодня 21 июля в 22:54
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Общество

Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек

Уралинформбюро 01:01
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