Народные новости 22

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера. По мнению известного педиатра Леонида Рошаля, это помогло бы точно выяснить причину состояния Навального.