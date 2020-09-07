В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального
Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера. По мнению известного педиатра Леонида Рошаля, это помогло бы точно выяснить причину состояния Навального.В источнике
С чего всё началось
Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных
В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАССвчера в 06:51
Подробнее о событии
Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального
Московский Комсомолецвчера в 07:05
Врачи ФРГ ответили на предложение Рошаля о совместном изучении состояния Навального
Коммерсантъвчера в 06:54