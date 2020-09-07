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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера. По мнению известного педиатра Леонида Рошаля, это помогло бы точно выяснить причину состояния Навального.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

В минувшую субботу президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль сообщил журналистам, что палата обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.
ТАССвчера в 06:51
Подробнее о событии
РБК

В ФРГ медики отказались снова обследовать Навального без согласия родных

РБКвчера в 08:28
РИА Новости

В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному

РИА Новостивчера в 08:09
Комсомольская правда

В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Комсомольская правдавчера в 06:32
Московский Комсомолец

Немецкие врачи скользко ответили по поводу повторного обследования Навального

Московский Комсомолецвчера в 07:05
Коммерсантъ

Врачи ФРГ ответили на предложение Рошаля о совместном изучении состояния Навального

Коммерсантъвчера в 06:54
ТАСС

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

ТАССвчера в 06:51
RT на русском

Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 08:06

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen3 в октябре

Новые процессоры AMD Ryzen для настольных персональных компьютеров (ПК) представит компания AMD в октябре 2020 года, написал 5 сентября разработчик программного обеспечения для процессоров AMD Юрий Бублий в своем микроблоге в Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 06:19
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Футболисты «Тамбова» пригрозили забастовкой из-за долгов по зарплате

13 футболистов «Тамбова» написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой, сообщает «Спорт-экспресс» и приводит фото этого письма.
РБК спортвчера в 13:42

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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