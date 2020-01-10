Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву

Никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ - переговоры с Путиным и российской делегацией. Он добавил, что Меркель и Маас прибудут в Москву около 14:30 мск.
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О чём Меркель будет говорить с Путиным

News.ruвчера в 13:01

В посольстве Германии раскрыли подробности визита Меркель в Москву

Аргументы неделивчера в 04:18

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Известиявчера в 06:29

Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву

РИА Новостивчера в 06:00

Меркель и Путин могут обсудить в Москве тему отношений между США и Ираном

ТАССвчера в 05:48

В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель в Москве

REGNUMвчера в 06:02

В Германии назвали возможную тему переговоров Путина и Меркель

Говорит Москвавчера в 07:17
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Политика

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ 12:41
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Президент Ирана попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800.
Lenta.ru 12:42
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HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

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Появилось видео запуска ракеты по украинскому Boeing

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Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
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В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.
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В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
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Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
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В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули

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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» в чемпионате Англии

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Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
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Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
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Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС

Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Игромания.ру 04:10
Фигурное катание

Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020

В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Красная весна 12:50
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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

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Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
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Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь

Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
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Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
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В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
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На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн

Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
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Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления

Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
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Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз

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Польская полиция забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян

Польские полицейские в центре Гдыни забрали ребенка у пьяных российских родителей. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.
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Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
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