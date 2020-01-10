Политика
Аргументы и ФактыВ ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву
Никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ - переговоры с Путиным и российской делегацией. Он добавил, что Меркель и Маас прибудут в Москву около 14:30 мск.
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Политика
В Иране начались антиправительственные протесты
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Президент Ирана попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
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Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Наука
Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи
В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.
Здоровье
В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице
В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
Армия и оружие
Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море
Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Биатлон
Поршнев заменит Елисеева на эстафете Кубка мира в Оберхофе
Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото».
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Теннис
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Политика
В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing
Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Наука
Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления
Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Происшествия
Польская полиция забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян
Польские полицейские в центре Гдыни забрали ребенка у пьяных российских родителей. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.
Шоу-бизнес
«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой
Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.