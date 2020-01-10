Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву

Никаких других встреч у министра иностранных дел не запланировано. Единственный пункт программы рабочего визита канцлера ФРГ - переговоры с Путиным и российской делегацией. Он добавил, что Меркель и Маас прибудут в Москву около 14:30 мск.
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Стартовали переговоры Путина и Меркель

Политика Сегодня06:48

О чём Меркель будет говорить с Путиным

News.ruвчера в 13:01

Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву

РИА Новостивчера в 06:00

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Известиявчера в 06:29

В Германии назвали возможные темы переговоров Путина и Меркель в Москве

REGNUMвчера в 06:02

Меркель и Путин могут обсудить в Москве тему отношений между США и Ираном

ТАССвчера в 05:48

В ФРГ озвучили программу визита Меркель в Москву

Аргументы и Фактывчера в 09:35
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Политика

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
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Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
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Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрока

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Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
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На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
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«Барселона»: Суарес будет прооперирован

«Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.
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Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

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Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Спорт

Сван победила в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
РИА Новости 09:05
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
ФАН вчера в 10:01
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК 05:37
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Футбол

«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой

Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
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«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Появилось видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

РИА Новости 06:29
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«Наполи» объявил о переходе Демме

Полузащитник «Лейпцига» Диего Демме стал игроком «Наполи», информирует сайт итальянского клуба.
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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
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Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Новая газета 09:49
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Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
РЕН ТВ вчера в 23:58
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В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

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Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

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Политика

ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
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Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые

Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
Вести.Ru вчера в 06:13
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В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
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Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
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