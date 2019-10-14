Политика

Газета.RuГазета.RuВ ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы - $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.
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В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Газета.Ru04:44

Немецкие СМИ рассказали о потерях ЕС от антироссийских санкций

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Life.ru01:29

Эксперты подсчитали потери ЕС от «дружественного огня» санкций

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Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций

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Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

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В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
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