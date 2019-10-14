Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы - $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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