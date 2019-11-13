Политика

РБКРБКВ ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза

Комсомольская правда14:28

Немецкий парламент принял поправки к газовой директиве ЕС

Аргументы и Факты13:33

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

ТАСС12:30

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Известия12:48

Бундестаг принял законопроект, регулирующий «Северный поток — 2»

РИА Новости12:40

Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под директивы ЕС

Взгляд.ру12:36

Газовая директива ЕС принята большинством голосов парламентариев Бундестага

Новостной фронт13:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Кино

Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Футбол

Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов

Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Чемпионат 15:24
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Фигурное катание

Фигуристка Загитова признана спортсменкой года по версии Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана лучшей спортсменкой 2019 года по версии журнала Glamour.
RT на русском 05:40
Общество

Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
OAnews 10:20
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Авто

Самым безопасным автомобилем оказался Mazda CX-30

Новый кроссовер Mazda CX-30 получил высшую оценку безопасности – пять звезд.
CarsWeek.ru 10:19
Происшествия

Сбежавшие на Урале от матери дети не хотят жить с отцом

REGNUM 13:17
Политика

Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБК 12:54
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Общество

Минюст США: россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Московский Комсомолец вчера в 17:39
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 14:38
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Космос

Американцы определили место поиска жизни на Марсе

Кратер Джезеро, где НАСА планирует высадить новый марсоход в следующем году, является домом для остатков древней речной дельты.
Портал Поиск 09:59
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Общество

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Политика

Минск пообещал не повторять ошибок Украины в желании сблизиться с ЕС

Белоруссия не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с Евросоюзом.
Росбалт 04:21
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Спорт

WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны

Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Sports.ru 08:42
Шоу-бизнес

Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом

Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости 09:38
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Шоу-бизнес

Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности

Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное