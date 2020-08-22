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Газета.Ru
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан "золотой маневр" особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ru09:41
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Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ru14:04
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАСС13:01
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАН07:33
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Весна11:15
Life.ru

В Германии признали правильной экономическую стратегию Путина

Life.ru09:41
РЕН ТВ

Немецкий журналист назвал правильной стратегию Путина по золоту

РЕН ТВ12:25
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ru05:33

Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет
Уфимские Заметкивчера в 06:58
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Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
RT на русском09:16

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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