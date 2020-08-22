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Газета.Ru
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан "золотой маневр" особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ruвчера в 14:04
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАССвчера в 13:01
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАНвчера в 07:33
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Веснавчера в 11:15
Народные новости

«Золотой маневр» РФ снизил привлекательность госдолга США для инвесторов

Народные новостивчера в 11:50
РЕН ТВ

Немецкий журналист назвал правильной стратегию Путина по золоту

РЕН ТВвчера в 12:25
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ruвчера в 05:33

В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС
РБК17:09
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Новые правила медицинского освидетельствования для водителей должны были вступить в силу с 1 января 2021, но из-за ажиотажа среди автомобилистов его решили совсем отменить, пишет газета «Коммерсантъ».
Live2420 августа в 02:57
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Мбаппе: у нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в «ПСЖ»

Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметил, что он переходил в парижскую команду именно для того, чтобы получить шанс выиграть Лигу чемпионов, и он готов выполнить свою миссию и войти в историю французского футбола.
РИА Новостивчера в 16:19

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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