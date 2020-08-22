Мбаппе: у нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в «ПСЖ»

Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметил, что он переходил в парижскую команду именно для того, чтобы получить шанс выиграть Лигу чемпионов, и он готов выполнить свою миссию и войти в историю французского футбола.