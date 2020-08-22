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Газета.Ru
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан "золотой маневр" особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ruвчера в 09:41
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Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ruвчера в 14:04
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАССвчера в 13:01
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ruвчера в 05:33
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Веснавчера в 11:15
Народные новости

«Золотой маневр» РФ снизил привлекательность госдолга США для инвесторов

Народные новостивчера в 11:50
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАНвчера в 07:33
РЕН ТВ

Немецкий журналист назвал правильной стратегию Путина по золоту

РЕН ТВвчера в 12:25

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
РИА Новостивчера в 14:15
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Навального «вылечат» в клинике, где ранее сфальсифицировали диагноз Ющенко

Врачи клиники «Шарите», куда поместили с отравлением оппозиционера Алексея Навального, ранее сфальсифицировали диагноз Виктора Ющенко, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 22 августа, передает «Русская весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:31
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Слуцкий: футбольный закон сработал в пользу «Рубина» в матче с ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что футбольный закон, согласно которому, если команда не забивает, то пропускает гол, сработал в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА.
ТАСС Спортвчера в 15:23

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известия20 августа в 03:39
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс21 августа в 01:40
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