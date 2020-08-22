В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан "золотой маневр" особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
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