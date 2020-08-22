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Газета.Ru
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии оценили решение российского президента Владимира Путина наращивать национальные запасы золота. Редактор немецкого издания Die Welt Холгер Цшепиц отметил, насколько удачно был сделан "золотой маневр" особенно на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ru22 августа в 09:41
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ИА Красная Весна

В Сети одобрили инициативу Путина нарастить золотой запас

ИА Красная Веснавчера в 01:48
РЕН ТВ

Эксперт из Германии восхитился решением РФ увеличить запасы золота

РЕН ТВвчера в 22:27
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ru22 августа в 14:04
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Российская газетавчера в 21:20
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАСС22 августа в 13:01
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАН22 августа в 07:33
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ru22 августа в 05:33

В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс17:13
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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В Ростехе освоили 3D-печать деталей газотурбинных двигателей

Уникальный 5-координатный гибридный комплекс для печати деталей газотурбинных двигателей был разработан объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), 21 августа сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».
ИА Красная Весна22 августа в 05:44

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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