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Российская газета
Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Напомним, в 2015 году в материале для Die Welt именно Цшепиц раскритиковал выбранную тогда российским лидером стратегию наращивать золотые запасы, назвав закупку "ловушкой для страны". Теперь же он выражает восхищение достижениями Москвы и особенно на фоне падения цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Deutsche Welle
, Цшепиц ранее выступал главным критиком этой же экономической модели Москвы и предупреждал, что наращивание золотых резервов является ошибкой России.
Life.ruвчера в 09:41
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Российская газета

В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Российская газета21:20
Газета.Ru

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

Газета.Ruвчера в 14:04
Lenta.ru

В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Lenta.ruвчера в 05:33
ИА Красная Весна

Путин мастерски нарастил резервы и снизил зависимость от доллара — Die Welt

ИА Красная Веснавчера в 11:15
Народные новости

«Золотой маневр» РФ снизил привлекательность госдолга США для инвесторов

Народные новостивчера в 11:50
ФАН

В Германии восхитились «золотой стратегией» Путина

ФАНвчера в 07:33
ТАСС

Немецкий журналист признал удачной стратегию наращивания Россией золотых запасов

ТАССвчера в 13:01

Жорин оценил отказ Ефремова от адвоката

Искать логику в действиях адвокатов на процессе по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит, заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ артиста от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.
Жорин оценил отказ Ефремова от адвоката
Известия19:53

Был раскрыт спустя 500 лет смысл рисунка Леонардо да Винчи

Благодаря современной науке ученые из Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI) раскрыли смысл рисунка известного изобретателя и художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи спустя 500 лет.
МедиаПоток21 августа в 04:14
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.
Известия19:39
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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