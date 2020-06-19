Политика
Газета.RuВ ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта "Северный поток — 2" в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.
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Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Общество
Жители Осетии смогут наблюдать редкое затмение Солнца 21 июня
Жители Осетии смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 21 июня. Наблюдать за редким природным явлением можно будет с 07:53.
Sputnik Южная Осетия 11:19
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Общество
Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн
Министерство науки и высшего образования запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволит абитуриентам подать документы в университеты в дистанционном режиме.
РБК 16:20
Здоровье
Врач рассказал о пользе массажа и фейсбилдинга
RT на русском вчера в 05:57
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказал РГ том, какая погода будет в России в июле.
Вечерний курьер 16:35
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 13:41
Общество
Техас, Флорида и Аризона побили рекорды по количеству заражений
Рекордное количество случаев заражений новым коронавирусом зарегистрировано в трех американских штатах: Техас, Флорида и Аризона, заявляют местные власти 19 мая на официальных порталах департаментов здравоохранения.
ИА Красная Весна 14:18
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Общество
В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости 16:32
Общество
Кадыров заступился за чеченцев, участвовавших в конфликте в Дижоне
Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга.
ТАСС 14:52
Общество
Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
РИА Новости 14:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Общество
Безработица в России в мае выросла до максимума за 8 лет
Уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте.
Интерфакс 12:35
Происшествия
Молния убила семилетнего мальчика на побережье Финского залива
Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.
Интерфакс вчера в 16:27
Общество
Пассажиропоток в метро Петербурга с апреля сократился на 80-85%
Пассажиропоток метрополитена Петербурга с апреля по июнь этого года сократился на 80-85%.
ТАСС 13:42
Политика
ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму
Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Российская газета вчера в 08:47
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград 15:31
Футбол
Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»
Metaratings 13:48
Политика
Акции в поддержку оппозиционных политиков возобновились в Белоруссии
В нескольких городах Белоруссии возобновились протесты.
Телеканал 360° 14:42
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 05:54
Футбол
Хавбек «Сочи» Мостовой забил 4 гола в 4 последних матчах
Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой забил в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1, первый тайм).
Sports.ru 13:13
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Происшествия
На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку
Следователи на Ставрополье задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе, подозреваемого во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 16:50
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15