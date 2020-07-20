Главы четырех германских регионов: Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Гессена и Баварии призвали США не выводить свои войска из Германии. Об этом 19 июля сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

В ФРГ призвали США не выводить войска из ФРГ

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