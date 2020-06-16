Политика
RT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
Читать в источнике
Оценить303
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Царукяна
Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос на арест Царукяна, а также на лишение его депутатской неприкосновенности подал в парламент страны генпрокурор Армении Артур Давтян накануне, 15 июня.
REGNUM 10:52
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Мужчина отбился от медведя велосипедом на Камчатке и попал на видео
На видео мужчина с помощью велосипеда отбивается от бурого медведя, а водитель сигналит, пытаясь спугнуть дикого зверя.
Вечерняя Москва 08:55
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT
Как и ожидалось, компания AMD представила три новые модели процессоров Ryzen третьего поколения для настольных систем.
iXBT.com 11:12
Общество
В Свердловской области ожидается сильный ветер и грозы
Globalcity.info 09:19
Происшествия
Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске
Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 11:24
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Здоровье
Коронавирусом заболело всё Болотнинское отделение соцзащиты
Сотрудники Болотнинского отделения соцзащиты инфицированы коронавирусом. По словам Ивановой, заражены все работники учреждения.
Evo-rus.com 07:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
Происшествия
Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам
Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
Москва 24 10:55
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» соберется полный актерский состав
Дождались — в ближайшее время на экраны выйдет седьмой сезон «Сватов». Стал известен актерский состав съёмок.
Городовой вчера в 02:01
Наука
Новая техника прослушивания была разработана
Evo-rus.com 14 июня в 02:49
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31