Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Косачев о санкциях: Нужно перестать лепетать в ответ

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В Германии захотели обложить пошлинами американский газ

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Uniper не поддержала санкции США против «Северного потока - 2»

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Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

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В бундестаге допустили санкции в ответ на меры США против Nord Stream 2

РБК09:09
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Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
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Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Политика

Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Царукяна

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрос на арест Царукяна, а также на лишение его депутатской неприкосновенности подал в парламент страны генпрокурор Армении Артур Давтян накануне, 15 июня.
REGNUM 10:52
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Происшествия

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В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Происшествия

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На видео мужчина с помощью велосипеда отбивается от бурого медведя, а водитель сигналит, пытаясь спугнуть дикого зверя.
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Представлены процессоры AMD Ryzen 3000XT

Как и ожидалось, компания AMD представила три новые модели процессоров Ryzen третьего поколения для настольных систем.
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Сценарист «Человека-паука» Сэма Рэйми рассказал о нереализованных планах

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Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

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Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.
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Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
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Коронавирусом заболело всё Болотнинское отделение соцзащиты

Сотрудники Болотнинского отделения соцзащиты инфицированы коронавирусом. По словам Ивановой, заражены все работники учреждения.
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

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Раненных при стрельбе в столице полицейских представят к госнаградам

Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
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Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

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Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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В седьмом сезоне «Сватов» соберется полный актерский состав

Дождались — в ближайшее время на экраны выйдет седьмой сезон «Сватов». Стал известен актерский состав съёмок.
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Новая техника прослушивания была разработана

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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

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Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
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Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

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Около 70% грунта вывезли с места разлива топлива в Норильске

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