Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США

Lenta.ru09:17

Маас: планы США о мерах против «Северного потока - 2» не изменили отношения ФРГ к проекту

ТАСС08:05

Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском08:43

В Германии призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости06:30

Маас заявил о неизменности отношения ФРГ к «Северному потоку – 2»

Известия08:24

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Российская газета06:00

В парламенте Германии заявили о консенсусе по «Северному потоку - 2»

Московский Комсомолец06:26
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
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Происшествия

В Красноярске задержана избившая внучку женщина

В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту массового убийства в ингушском городе Назрань.
Российская газета 09:46
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
4,5K
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
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Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество

Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
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Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти

В Сосьвинском районе Свердловской области произошел прорыв на нефтепроводе «Транснефть-Сибирь».
URA.Ru 02:45
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Политика

Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Игры

В GOG дарят третьего «Ведьмака» всем обладателям игры на консолях и РС

CD Projekt объявила о неожиданной акции небывалой щедрости: все обладатели «Ведьмака 3: Дикая охота» независимо от платформы могут получить бесплатную копию игры в GOG Galaxy 2.0.
Игромания.ру 08:49
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Киберспорт

Патч 7.27 для Dota 2 выйдет через пару недель

Разработчик Dota 2 IceFrog сообщил, что в ближайшие две недели выйдет патч 7.27.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:28
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Общество

Black Lives Matter Foundation собрал четыре миллиона долларов пожертвований. Оказалось, фонд не имеет отношения к протестам

Еще 350 тысяч долларов для Black Lives Matter Foundation собрали на платформе GoFundMe, эти деньги также не стали переводить в фонд.
Snob.ru 06:29
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Расширены меры государственной поддержки безработных граждан

По инициативе Президента России В.В.Путина Правительством РФ расширены меры государственной поддержки безработных граждан.
Глас Народа вчера в 10:04
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Общество

В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
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Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Сегодня Nissan представил новое поколение кроссовера Rogue, известного в России под именем X-Trail.
SpeedMe вчера в 15:16
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
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Происшествия

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
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Армия и оружие

Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии

Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
Известия 09:04
Космос

Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета

На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
The GEEK вчера в 02:06
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Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
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