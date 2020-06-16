Политика
RT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
Читать в источнике
Оценить233
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
Происшествия
В Красноярске задержана избившая внучку женщина
В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии
Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту массового убийства в ингушском городе Назрань.
Российская газета 09:46
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Происшествия
В Свердловской области произошел разлив нефти
В Сосьвинском районе Свердловской области произошел прорыв на нефтепроводе «Транснефть-Сибирь».
URA.Ru 02:45
Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Игры
В GOG дарят третьего «Ведьмака» всем обладателям игры на консолях и РС
CD Projekt объявила о неожиданной акции небывалой щедрости: все обладатели «Ведьмака 3: Дикая охота» независимо от платформы могут получить бесплатную копию игры в GOG Galaxy 2.0.
Игромания.ру 08:49
Киберспорт
Патч 7.27 для Dota 2 выйдет через пару недель
Разработчик Dota 2 IceFrog сообщил, что в ближайшие две недели выйдет патч 7.27.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:28
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Black Lives Matter Foundation собрал четыре миллиона долларов пожертвований. Оказалось, фонд не имеет отношения к протестам
Еще 350 тысяч долларов для Black Lives Matter Foundation собрали на платформе GoFundMe, эти деньги также не стали переводить в фонд.
Snob.ru 06:29
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Расширены меры государственной поддержки безработных граждан
По инициативе Президента России В.В.Путина Правительством РФ расширены меры государственной поддержки безработных граждан.
Глас Народа вчера в 10:04
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Сегодня Nissan представил новое поколение кроссовера Rogue, известного в России под именем X-Trail.
SpeedMe вчера в 15:16
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
Токио, 15 июня 2020, 15:29 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore, передает 15 июня Kyodo.
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии
Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
Известия 09:04
Космос
Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета
На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
The GEEK вчера в 02:06
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29