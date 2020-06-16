Политика
RT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
Религия
Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь
Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.
REGNUM 12:41
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей в России
Компания вчера в 02:46
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.
Srnsk 11:24
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Футбол
Роналду, Погба и Салаха представили в ретро-образе
ФИФА отмечает 50-летие чемпионата мира, который прошел в Мексике в 1970 году.ФИФА в своем Инстаграме опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе.
Soccer.ru 07:11
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Авто
Volkswagen начал серийное производство нового кроссовера Nivus
Немецкая компания Volkswagen приступила к серийному производству компактного кроссовера Nivus.
Известия 11:58
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Здоровье
Власти Пекина назвали основную версию новой вспышки коронавируса
Власти Пекина сообщили основную версию повторной вспышки COVID-19.
Общественное телевидение России 07:45
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Политика
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
РИА Новости 11:30