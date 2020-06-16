Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Маас: санкции США не меняют позиции ФРГ по «Северному потоку — 2»

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В бундестаге допустили санкции в ответ на меры США против Nord Stream 2

РБК09:09

В Германии захотели обложить пошлинами американский газ

Lenta.ru10:59

Сенатор оценила идею санкций ФРГ к США из-за «Северного потока – 2»

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Uniper не поддержала санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС10:21

Косачев о санкциях: Нужно перестать лепетать в ответ

Российская газета10:33

В Германии призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости06:30
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства.
PROkhab.ru 03:01
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Армия и оружие

Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США

Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.
Российская газета вчера в 02:29
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Общество

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Общество

Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне только в Керчи и Севастополе, в Симферополе отменен.
Евразия Daily 04:58
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
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Футбол

Болельщики «Ростова» смогут попасть на матч с «Сочи»

На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
ФК Ростов 08:22
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Общество

Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
РБК 14:11
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Политика

В МИД прокомментировали обвинения США в давлении на МУС

Россия отвергает обвинения США в манипуляции работой Международного уголовного суда (МУС).
Известия 13:39
Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
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Общество

Минздрав РФ разрешил тестировать на людях две вакцины от COVID-19

Разрешение на испытание двух вакцин от коронавирусной инфекции на взрослых добровольцах выдало министерство здравоохранения РФ 16 июня, сообщается на официальном сайте организации.
ИА Красная Весна 12:01
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Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Политика

Главный храм ВС и музей «Дорога Памяти» планируют открыть 22 июня

Аргументы и Факты 14:28
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru 14 июня в 23:21
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Общество

В США вернут смертную казнь на федеральном уровне

США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
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Происшествия

Два подростка пропали на реке в Коми

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, во вторник в службу спасения поступила информация, что в районе деревни Важкурья на реке Вычегда в необорудованном для купания месте утонули два подростка 13 и 14 лет.
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Глава России Владимир Путин прокомментировал критику поправок в Конституцию со стороны партии КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры».
Русская Планета 14 июня в 09:11
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