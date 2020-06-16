Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США

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Бизнесмен призвал ЕС помочь при санкциях против «Северного потока — 2»

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В Госдуме оценили слова немецкого депутата о санкциях против США

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Маас: планы США о мерах против «Северного потока - 2» не изменили отношения ФРГ к проекту

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В бундестаге призвали «перестать лепетать» в ответ на санкции США

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В парламенте Германии заявили о консенсусе по «Северному потоку - 2»

Московский Комсомолец06:26

Маас заявил о планах Германии достроить «Северный поток – 2»

Взгляд.ру08:15
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Происшествия

Ефремова снова вызвали на допрос

Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
RT на русском 07:52
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Общество

Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе

Военный парад в Симферополе в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
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Происшествия

Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии

RT на русском 07:53
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Здоровье

В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM вчера в 04:26
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
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Политика

Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля

Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля.
Piter.tv 05:45
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Интернет

Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть

В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии

На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Общество

Штормовое предупреждение выпустили в Москве из-за аномальной жары

Штормовое предупреждение выпустили по причине жаркой погоды в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
Вечерняя Москва 08:09
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru 07:25
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Экономика

Из-за коронавируса в Набережных Челнах отменили Сабантуй

Татар-информ 08:02
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
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Гаджеты

Смартфон HTC Desire 20 Pro оценен в 300 долларов

Цена смартфона составляет 300 долларов.
Megaobzor.com 05:50
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 04:04
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Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
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Общество

Правительство увеличило размер пособия по безработице

С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
Известия 05:38
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