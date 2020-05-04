Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

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