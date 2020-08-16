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В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России. Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deustch.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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Аргументы недели

В ФРГ объяснили, почему стране невыгодна покупка сжиженного газа у США

Аргументы недели01:34
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

RT на русском00:05
Политическая Экспертиза

Немецкий министр назвал невыгодным для Германии закупки сжиженного газа США

Политическая Экспертиза00:50
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20
ИА Красная Весна

В Германии рассказали, почему «Северный поток — 2» будет достроен

ИА Красная Весна01:12
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14

ВО: в Ливии МиГ-29 уничтожили сразу 2 турецких F-16 и 3 комплекса ПВО

Как накануне сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель»(ВО), в результате, на земле были уничтожены не менее двух турецких самолетов F-16, трех комплексов ПВО MiM-23 Hawk и двух установок ACV-30 Korkut, а также одна система радиоэлектронной борьбы.
Недвижимость.RUвчера в 03:25
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«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями

«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Телеканал 360°23:44
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Украинская писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Facebook Известная своими скандальными заявлениями украиноориентированная писатель Лариса Ницой, которая выступает против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов и назвала их "развращающими".
РЕН ТВвчера в 16:16
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Жену Преснякова-младшего раскритиковали за отдых в Турции

Беременная супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram, после чего подверглась критике подписчиков за то, что отправилась на курорт во время пандемии коронавируса.
РИА Новости23:40
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