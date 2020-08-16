В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США
Смотрите также
Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Росгвардия не применяла газ против защитников Куштау
Как родилась знаменитая фраза после посадки самолёта A321
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу
Авербух раскрыл детали нового сезона шоу «Ледниковый период»
Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Число пострадавших в ДТП под Смоленском выросло до 12
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Европе невыгодно покупать у США сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон называет альтернативой газу из России. Об этом заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deustch.В источнике
С чего всё началось
В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
Немецкий министр назвал невыгодным для Германии закупки сжиженного газа США
Политическая Экспертиза00:50