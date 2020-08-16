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Российская газета
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
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РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
Московский Комсомолец

В Германии считают невыгодными закупки сжиженного газа у США

Московский Комсомолец00:20
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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«Все развалится». Глава МВД Белоруссии оценил призывы уйти в отставку

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости07:14

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ToDay News Ufaвчера в 08:31
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Экс-президент «Барселоны» — о разгроме в матче с «Баварией»: Сетьена теперь винить не надо

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал проигрыш каталонской команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8) и вылет сине-гранатовых из турнира.
Чемпионат05:04

Глава минобороны Литвы опроверг заявления Лукашенко о военной угрозе

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о военной угрозе со стороны Литвы и Польши не соответствуют действительности, заявил глава министерства обороны Литвы Раймундас Кароблис 16 августа в эфире литовского радио LRT.
ИА Красная Весна07:22