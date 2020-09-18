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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В ФРГ сообщили о готовности «Северного потока-2» на 97%

В США ранее ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2». Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус призвал не связывать расширение источников поставки газа с российским трубопроводом. Напомним, что Берлин предложил выкупить «Северный поток-2» за один миллиард евро.В источнике
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РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
Подробнее о событии
RT на русском

В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

RT на русском10:00
Газета.Ru

В Германии заявили, что «Северный поток - 2» достроен на 97%

Газета.Ru08:24
Российская газета

Немецкий политик: «Северный поток - 2» готов на 97 процентов

Российская газета09:33
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

РИА Новости09:11
Говорит Москва

В Германии сообщили о готовности проекта «Северный поток - 2» на 97%

Говорит Москва08:30
Московский Комсомолец

Германия назвала степень готовности «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:28
Lenta.ru

Оценена степень готовности «Северного потока-2»

Lenta.ru09:39

Названы финалисты конкурса на концепцию парка «Тучков буян»

В пятницу в Санкт-Петербурге были объявлены победители и финалисты Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", говорится в пресс-релизе, который поступил 18 сентября в редакцию "Газеты.Ru".
Газета.Ru09:42
28

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Губернатор Белгородской области Савченко подал в отставку

«Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы», ‒ говорится в сообщении пресс-службы.
Ведомостивчера в 12:29
1,2K

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
20

Sony назвала стоимость новой PlayStation 5 в России

Японская корпорация Sony во время онлайн-мероприятия рассказала, когда в продаже появится долгожданная приставка нового поколения PlayStation 5. Как сообщает ToDay News Ufa, выяснилось, что старт продаж назначен на двенадцатое и девятнадцатое ноября.
ToDay News Ufa11:16
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