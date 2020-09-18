В ФРГ сообщили о готовности «Северного потока-2» на 97%
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В США ранее ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2». Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус призвал не связывать расширение источников поставки газа с российским трубопроводом. Напомним, что Берлин предложил выкупить «Северный поток-2» за один миллиард евро.В источнике
С чего всё началось
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
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