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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В ФРГ сообщили о готовности «Северного потока-2» на 97%

В США ранее ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2». Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус призвал не связывать расширение источников поставки газа с российским трубопроводом. Напомним, что Берлин предложил выкупить «Северный поток-2» за один миллиард евро.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

Главы шести земель ФРГ приняли заявление в поддержку «Северного потока – 2»

Газета.Ru12:06
RT на русском

В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

RT на русском10:00
Говорит Москва

В Германии сообщили о готовности проекта «Северный поток - 2» на 97%

Говорит Москва08:30
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

РИА Новости09:11
News.ru

В бундестаге считают, что «Северный поток — 2» будет достроен

News.ru09:46
Российская газета

Немецкий политик: «Северный поток - 2» готов на 97 процентов

Российская газета09:33
Московский Комсомолец

Германия назвала степень готовности «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:28

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
4,6K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
4,4K

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза

МИД Белоруссии рассматривает резолюцию Совета ООН по правам человека относительно ситуации в республике как очередной этап "кампании травли" со стороны ЕС, заявила в пятницу пресс-служба ведомства.
РИА Новости13:09
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По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.
Первое антикоррупционное СМИ11:24

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК13:10
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